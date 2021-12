Golpe a 'VLA': Tras polémico romance, exgalán de TV Azteca vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien saltó a la fama gracias a TV Azteca, regresó a los foros de Televisa durante la mañana de este jueves 9 de diciembre y se reintegró al programa Hoy.

Se trata del también chico fitness Brandon Castañeda, quien se unió a la televisora de San Ángel en 2020 luego de que la productora Magda Rodríguez lo invitara a formar parte de su reality Guerreros 2020 y recientemente terminó un taller de conducción en el CEA.

Magda y el joven conductor se conocían desde mucho tiempo antes cuando ambos trabajaban para la empresa del Ajusco. Él fue uno de los participantes más polémicos del reality Enamorándonos pues ha nadie se le olvida que tuvo un sonado romance con Daniela Alexis 'La Bebeshita'.

La polémica influencer declaró hace unas semanas que el exintegrante de Los Wapayasos aún seguía intentando seducirla y tratando de que se reconcilien aunque él ya estaría iniciando un nuevo romance:

No es mi culpa que Brandon me siga amando y me siga busque y busque", expresó.