La razón por la que Jenni Rivera habría dejado a su hija 'Chiquis' fuera de su testamento

Ciudad de México.- Este 9 de diciembre se cumplen nueve años del fallecimiento de la cantante Jenni Rivera en un accidente aéreo, cuando se trasladaba hacia la Ciudad de México.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¡Tunden a Chiquis! La hija de Jenni Rivera planearía boicotear la carrera de su ex Lorenzo Méndez

Semanas antes de su muerte, corría muy fuerte el rumor de que su propia hija, 'Chiquis' Rivera, le había sido infiel con su esposo, el expelotero Esteban Loaiza, lo que provocó que la pareja se divorciara en 2012 y que las cantantes se distanciaran.

Jenni mencionó tras solicitar el divorcio que no todo era felicidad en su matrimonio, además que señaló que se había dado cuenta de ciertas "actividades de algunas personas" y de cosas que no toleraba, las cuales habían sido graves, lo que dio pie a rumores de que el exligamayorista le había sido infiel con su propia hija, cuyo nombre real es Janney.

La polémica se armó en los medios de comunicación, donde se habló de que los videos borrados de las cámaras de seguridad de la casa de la cantante levantaron sus sospechas de la posible traición de su esposo y su hija mayor, la cual negó todas las acusaciones.

En una entrevista que Juan Rivera, hermano de Jenni, dio en junio a Ventaneando, la intérprete de 'Basta Ya' murió pensando que la infidelidad era real, por lo que decidió sacar a su hija, ahora de 35 años, de su testamento. Por tal motivo visitó a su abogado, quien la aconsejó pensar bien esa decisión y regresar dos semanas después para plasmarlo, lo cual hizo.

Cuando Jenni se fue de aquí estaba molesta conmigo porque ella pensó que ‘Chiquis’ había hecho algo equivocadamente. Yo le dije a mi hermana que estaba gravemente equivocada y que yo no iba a apoyar una decisión que dañara tanto a un ser querido mío", aseguró Juan.

Agregó que en aquel momento desconocía las causas, pero tras conocerse el escándalo en el que se vieron envueltas ambas, se puso de lado de su sobrina, pues consideró que todo había sido un error y no quería afectarla.

Yo creo que mi sobrina sí merece algo de la fortuna de mi hermana Jenni, trabajó muchos años, hizo crecer en gran parte la empresa de mi hermana, ella protegía a los niños mientras Jenni trabajaba. Se cometió un error o no, no sé, yo pienso que no sucedió", dijo.