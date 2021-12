"Si me subía a cantar, los Zetas me iban a matar": Jenni Rivera y las amenazas que habría recibido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 9 de diciembre se cumple un año más de la trágica muerte de 'La Diva de la Banda', Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo en el 2012. Pero, ¿este evento fue ocasionado por alguien? La respuesta a esa pregunta aún es un misterio.

Jenni Rivera, quien cantaba música de banda, dio en una 'entrevista secreta' a Pepe Garza, una de las figuras más conocidas del regional mexicano, en la que habló de las amenazas que habría recibido a lo largo de su carrera.

Cabe destacar que las declaraciones de la 'Mariposa de Barrio' fueron reveladas en 2019, cuando Pepe Garza consideró que era momento de mostrar los temores de Jenni Rivera a sus hijos, Chiquis Rivera y Johnny.

En la imagen, Johnny y Chiquis Rivera, hijos de la 'Mariposa de Barrio'.

En el audio de la entrevista, Pepe Garza comienza diciendo que "hay una situación en México que está poniendo en riesgo la vida de muchos artistas", a lo que Jenni Rivera asegura que es un "riesgo que está tomando" por amor.

Todos los fines de semana que estoy trabajando en México estoy arriesgando mi vida.... yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público", señaló la 'Diva de la Banda'.

Después, la cantante empieza a hablar de las amenazas que recibió durante ese año 2012. La primera que menciona fue sobre una amenaza que recibió ese mismo día, el miércoles 27 de julio, previo a un concierto en Arizona. La advertencia por secuestro y muerte habría llegado a manos del FBI, situación que puso 'de nervios' a Rivera.

Yo quise hacer la entrevista porque hoy mismo recibí un correo de parte de una persona que está por hacer un concierto mío en Arizona y hasta el FBI se comunicó con ellos queriendo hablar conmigo... ellos saben de las amenazas de muerte que yo he recibido", narra Jenni.

En su mismo discurso, 'La Mariposa de Barrio' revela que debido a esta situación, decidió hacer sus viajes sola, y pidió a su esposo [en ese entonces Esteban Loaiza] que se quedara con sus hijos, por su algo llegaba a pasar.

Le pedí a mi esposo que no me acompañara, yo le pedí que se quedara y que se quedara con mis hijos por si algo llega a suceder, pues me voy yo sola, que no se vaya conmigo, sobre todo para que no vaya a dejar a mis hijos", continuó respondiendo Jenni Rivera

Respecto a quién o quiénes serían los maleantes que amenazarían a la 'Diva de la Banda', la cantante mencionó que no tenía idea, pues ella no estaba involucrada en negocios turbios.

Mi negocio no es nada ilícito, al contrario, trabajo mucho, no me meto con nadie que ni bien ni mal, a mí me gustaría que la gente supiera que si ha ido gente a mis palenques o si me piden fotos, no lo niego, yo trato con mucho respecto a la gente", declaró Rivera en la entrevista con Pepe Garza.

Jenni Rivera en su presentación en la Arena Monterrey, en 2012.

No obstante, esta no sería la única amenaza que Jenni Rivera habría recibido mientras vivía, pues declaró que previo a dar un concierto a la Arena Monterrey recibió una amenaza en la que señalaban a Los Zetas. Cabe destacar que esto no impidió que ella diera su espectáculo.

Ahí recibí un tweet que decía que si me subía a cantar, Los Zetas me iban a matar, yo lo único que hice fue apagar mi teléfono y subirme a cantar, obvio me puse tensa, pero salí a cantar", platicó Jenni.

Según la voz de la misma cantante, estas amenazas también habrían surgido en Michoacán y otros puntos de México.

Respecto a si los hijos de Jenni Rivera sabían de estas amenazas, Chiquis Rivera declaró que sí sabía, pero que su madre "siempre daba la cara, se encomendaba a Dios”.

Su hijo más pequeño, Jhonny, confesó a Pepe Garza que él solo recordaba que Jenni Rivera le pedía a sus tíos que los cuidaran en caso de que algo le pasara.

Si bien esta entrevista podría dar pistas sobre las amenazas que recibió Jenni Rivera en vida, aún no se esclarece quién o qué Cártel delictivo, habría orquestado su muerte, o bien, si fue solo un accidente.

Fuente: Canal de YouTube Pepe Garza