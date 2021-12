Tras desfigurarse con cirugías, actriz de Televisa y TV Azteca hace dura súplica para sobrevivir

Ciudad de México.- La famosa vedette y actriz Rossy Mendoza, quien ha trabajado en proyectos de cine, teatro, Televisa y TV Azteca, reapareció en una entrevista con el programa Sale el Sol y confesó que espera un milagro para sobrevivir al lupus que padece desde hace 44 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La artista mexicana es conocida por haber triunfado en el cine de ficheras, pero también por algunas obras de teatro y telenovelas. Participó en el melodrama Yara de Televisa en 1979 y también hizo algunos capítulos de Lo que callamos las mujeres en TV Azteca.

Hace unos años la vedette de 71 años recordó que en 2004 denunció al doctor Ángel del Villar le realizó una liposucción cuando "no la necesitaba" y lo acusó de desfigurarle el cuerpo

Yo me seguía viendo inflamada y sabía que algo no estaba bien... me comenzaron a colgar bolsas del estómago y a notarse unos agujeros", explicó.

En la reciente entrevista que dio a Sale el Sol, Rossy contó que continúa muy delicada tras su reciente hospitalización y confesó que le ruega a Dios para poder curarse y seguir viviendo.

Estoy en mi cama, mi hija me ayuda, me atiende, me trae comida, mi hija está al pendiente de mí, me desespero mucho y le pido a Dios que se apiade de mí, que ya me quiero curar... la verdad estoy muy débil todavía", relató en la llamada telefónica.