Tras subir 20 kilos y perder exclusividad con Televisa, galán de novelas hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Un polémico galán de Televisa, quien ha estado durante más de 40 años en la televisora y ha hecho más de 20 telenovelas, recurre a un nuevo negocio para generar ingresos luego de quedarse sin su contrato de exclusividad en el 2018.

El actor de melodramas como Dulce Desafío, Fuego en la sangre, Destilando Amor y Amores Verdaderos, hace unas semanas anunció en el programa Hoy que se convertirá en una mujer transexual en una nueva serie, personaje que asegura será un gran reto actoral.

Me llenó de placer poderlo interpretar, me costó muchísimo la preparación de ese personaje. Yo siempre le meto dificultad a mis personajes para que tengan un toque ahí. Este personaje se lo dedicaré a todos los transexuales y todos los que se dicen con 'e'".

Como se recordará, en 2020 el galán de telenovelas apareció irreconocible en el programa Hoy y desató críticas. Usuarios aseguraron que había quedado desfigurado y con hasta 20 kilos de más.

Posteriormente, Yáñez explicó que se debía a que se automedicó al padecer un fuerte dolor de espalda, sin saber lo que contenía este.

Estaba pasando un momento muy difícil de dolor en la espalda y me automediqué y no sabía que eso tenía cortisona, me hinché un poco ya que me di cuenta ya lo dejé", dijo.