TV Azteca revela que Vicente Fernández empeoró y 'El Potrillo' explota al aire: "Me vale mad..."

Ciudad de México.- Hace unos momentos algunos conductores de TV Azteca reportaron en plena transmisión en vivo de Venga la Alegría que el aclamado cantante Vicente Fernández había tenido una nueva recaída de salud y que lamentablemente ahora uno de sus pulmones estaría severamente afectado.

En el programa matutino se presentó una entrevista donde Alejandro Fernández es cuestionado sobre si 'Don Chente' está delicado de salud nuevamente, tras cuatro meses hospitalizado, y así respondió:

Asimismo, los reporteros cuestionaron a 'El Potrillo' sobre si es verdad que su hermano Gerardo tuvo qué ver con el secuestro de su hermano mayor, Vicente Fernández Jr., como afirmó la periodista Olga Wornat en su libro El último rey y el cantante terminó explotando.

¿De qué me hablas? o sea wey, a ver, no me preguntes mam... ¿quién es una argentina para hablar? me vale madre, ¿quién es para hablar de mi papá y nuestra familia?", dijo molesto.