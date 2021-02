Conductores de 'Hoy' se lanzan contra prometido de Mariana Torres por esto

Ciudad de México.- Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Paul Stanley, en pleno programa en vivo de Hoy no pudieron evitar lanzarse contra Jonathan Nienow, prometido de Mariana Torres, debido a un comentario que este le hizo a la querida actriz de Televisa sobre su participación en la telenovela Fuego Ardiente, que protagoniza junto a Carlos Ferro y Kuno Becker.

En exclusiva para el programa Hoy, reveló que su prometido se puso celoso al saber que sería la protagonista de la producción que se estrena el próximo lunes 8 de febrero por el canal de las estrellas, por lo que los conductores le dijeron que no debería de molestarse o sentirse celoso ya que ella era una actriz y eso era parte del trabajo, mientras que Stanley con su sentido del humor le dijo que mejor no viera la novela.

No mijo, ella te ama a ti", dijo Legarreta. "Ella siempre ha sido actriz... Es un deporte de alto contacto", recalcó Galilea. "Mejor no veas la novela", remató Stanley con su sentido del humor.

Torres en la entrevista dijo que Jonathan le cuestionó un tanto inquieto por su participación en Fuego Ardiente, principalmente si tendría muchas escenas subidas de tono, a lo que ella recalcó que ese no era el caso y que aunque el título sugería mucha 'acción' dijo que las cosas no eran como se creen, aunque si habrá varias "escenas pasionales" de cada actor.

'Oye por el nombre de la novela parece que vas a estar no...', y justo hay una tendencia de este tipo de historias, como que muy sensuales, donde los actores muestran mucho... Pero no, no va por ahí, todo tranquilo, porque la verdad no hay nada así como de que preocuparse