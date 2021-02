Daniela Romo se sincera con Adela Micha al confesar el motivo por el que se negó a tener hijos

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, la actriz y cantante, Daniela Romo, ha conseguido forjarse una fama avasallante gracias a su ardua carrera artística, aunque no suele hablar mucho de su vida privada, la actriz de Vencer el Desamor, recientemente abrió su corazón con Adela Micha.

Esto debido a que la artista habló con la periodista de algo desconocido por muchos, pues contó sobre los motivos que la orillaron a decidir no tener hijos.

En su entrevista para el canal de YouTube, Saga, explicó, que antes de imaginarse siendo madre, ella puso en primer lugar a su carrera por encima de todo.

Fíjate que no sé qué me pasaba; primero mi profesión estaba primero que nada y yo quería hacer mis logros y andar mi camino y poder dedicarle toda mi energía y mi tiempo. Siempre que veía a amigas mías, mis compañeras de trabajo, a veces yo decía: 'No, yo no quiero un bebé de camerino'. Yo decía: 'Los niños son para que crezcan afuera'. Y de repente como que los orillas a vivir cosas que no… Eso me daba pavor", dijo Romo.

Cuando pasó los 30 años, Daniela llegó a sentir un impulso por concebir un bebé, por lo que buscó hacer un trato con uno de sus exnovios para ayudarle con este tema, sin embargo, luego de recapacitar prefirió dar un giro de tuerca.

Dije: '¿Y por qué repito historias? ¿Por qué si mi mamá fue madre soltera conmigo yo voy a repetir? No. Estoy mal'".

"Ahí fue que me cuestioné [que] no por ser mujer tengo que ser mamá, no por mi egoísmo porque quiero yo tener un hijo voy a traer a un ser al mundo (…)", explicó.

Sobre el tema de, si está arrepentida de haber elegido el no haber creado descendencia, Romo fue tajante y directa al responder:

No, no me arrepiento. Lo hice porque también te das cuenta y dices: 'Lo padre también es tener una familia, tener una pareja, no tener un hijo porque yo quiero'. (…) Un niño o una niña tiene derecho a tener a su padre".

Fuente: People en Español