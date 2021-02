'Exatlón': Tras abrirse la cabeza integrante de 'Titanes' da triste noticia en TV Azteca

Ciudad de México.- Mau Wow, querido y habilidoso atleta de Exatlón, el pasado domingo 31 de enero regresó a la competencia de TV Azteca después de haberse abierto la cabeza en el duelo para la fortaleza, con una noticia que resultó ser muy triste para los rojos, ya que no podría jugar con ellos el duelo de la permanencia, en el que se disputaban el quedarse todos juntos una semana más en las playas del reality.

El pasado viernes 29 de enero, el llamado 'Hombre Mono' tuvo que abandonar su carrera con Christian Anguiano, cuando estaba en medio de su enfrentamiento contra 'Yomi' para brindarle el punto del desempate a sus respectivos equipos. Este terminó a favor de los 'Titanes', dejando a los 'Héroes' abajo por un punto, gracias a Aristeo Cazáres, quien terminó el enfrentamiento en lugar de Mauricio.

'Aguileón' tuvo que terminar la carrera debido a que Mau Wow, por desgracia, sufrió un pequeño incidente en medio de su competencia: al pasar por la jaula de metal que deben de girar hasta que baje una plataforma que completa el circuito, se dio un tremendo golpe en la cabeza que provocó que se la abriera en la zona de la ceja, por lo que fue llevado en ambulancia al hospital.

Tras una serie de tomografías para verificar que no hubiera daños mayores, que por fortuna así fue, los doctores suturaron el área afectada con tres puntos y le colocaron una gasa para cubrirla y reducir el riesgo de infección, la que podría ser fácil de contraer si no guarda reposo y compite en los circuitos, ya que en estos se meten a aguas que no están del todo limpias e incluso a una gran piscina de lodo.

Es por ello que el atleta de 'Titanes' el pasado domingo 31 de enero, cuando se descubrió que la competencia sería en el circuito de lodo, dio la triste noticia de que no podría apoyar a los rojos en el duelo de supervivencia.

Cabe mencionar que al final los azules ganaron el duelo de supervivencia y por lo tanto las mujeres de 'Titanes', Jazmín Hernández, Carmelita Correa y Ana Lago, se enfrentaron en la eliminación, siendo esta última la que tuvo que decir "adiós" a la competencia, lo que devastó a miles de los espectadores.

Fuente: Instagram @exatlomx