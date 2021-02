Harry Styles: El día que una audición en 'The X Factor' cambió su vida para siempre

Los Ángeles, Estados Unidos.- Han pasado ya 10 años desde que el mundo vio por primera vez a Harry Styles, quien este lunes 1 de febrero cumplió 27 años, y que hoy está convertido en un ícono del mundo, sin embargo, no siempre fue así y sin duda, su vida cambió tras aquella famosa audición en ‘The X Factor’.

Aquel día de 2010, Harry Styles, un joven con el sueño de ser famoso, llegó al escenario de 'The X Factor' con la única intención de audicionar frente a Simon Cowell, Nicole Scherzinger, y Louis Walsh, y evidentemente no era la estrella de la música y de la moda que es hoy en día.

Antes de deslumbrar a los jueces con su voz, Harry conquistó los corazones de los presentes en el teatro donde se realizan las audiciones de 'The X Factor' con su historia, la de un joven de 17 años que trabajaba en una pastelería que planeaba estudiar leyes y sociología en la universidad.

Nunca se imaginó el cambio que vendría para su vida en el momento que empezó a cantar 'Isn´t she lovely' de Stevie Wonder, la cual interpretó completamente a capela, y dejó anonadados, no solo al público presente, sino también a los jueces que confirmaron su ingreso al programa.

Aquí te dejamos la audición completa de Harry Styles en 'The X Factor'