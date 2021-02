¿Lista para el altar? Andrea Escalona confirma estar en una nueva relación amorosa

Ciudad de México.- El pasado mes de noviembre de 2020, Televisa y el mundo del espectáculo en México lamentó la pérdida de la exitosa productora, Magda Rodríguez, cosa que de igual forma abatió a la familia de la misma.

En su reciente encuentro con los medios, Andrea Escalona contó que ha tenido que lidiar las cuestiones sobre la muerte de su madre, sin embargo, destacó que actualmente ha estado saliendo con alguien, quien aseguró le ha ayudado a superar este proceso.

Lee también: "Las críticas nos hacen crecer": Andrea Escalona reacciona ante la polémica sobre Nath Campos

Si es cierto que estoy saliendo con alguien, es cierto que nos estamos conociendo y me está acompañando en todo este proceso que ha sido muy duro, la verdad es que yo ahorita no me siento ni como yo, por eso es raro para mi decir como me siento en una relación", dijo.