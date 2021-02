María León cautiva a internautas al modelar un espectacular atuendo

Ciudad de México.- La exintegrante de Playa Limbo, María León, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual se le pudo ver deslumbrando con un vestuario en color negro.

En la instantánea se aprecia a la celebridad enviando una fuerte mirada al lente, mientras modela una blusa negra misma que deja ver un poco de su ropa interior, además de su labios pintados de rojo.

Febrero que me viste nacer, aunque ya me has roto el corazón, no te pierdo la fe. Ponte chingón", escribió.