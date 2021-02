"Te necesito": 'La Guzmán' envía doloroso mensaje a Frida Sofía y revela que toma antidepresivos

Miami, Estados Unidos.- Durante la mañana de este lunes 1 de febrero la aclamada rockera mexicana, Alejandra Guzmán, apareció como invitada en el programa Despierta América e hizo fuertes declaraciones sobre su vida privada.

La consentida cantante confesó frente a las cámaras de Univisión que la pandemia causó estragos en su salud mental, razón por la que toma medicamento y acude con profesionales para recuperarse y entender la situación que vive.

Tuve que buscar una terapeuta, empecé a tener angustia de no saber cuándo iba volver a trabajar y me estoy tomando un antidepresivo y no importa, lo que me haga bien", explicó.