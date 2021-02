Tras dejar 'Hoy', exconductor de Televisa acaba desempleado y vende comida para sobrevivir

Ciudad de México.- Sin duda alguna el medio artístico ha sido uno de los grupos más lastimados económicamente por la pandemia del Covid-19 pues están prohibidos los shows y espectáculos para evitar los contagios de esta enfermedad.

Recientemente un famoso exintegrante de Hoy confesó que no ha conseguido proyecto en Televisa ni en ninguna otra televisora, por lo que tomó una medida desesperada para conseguir recursos para sobrevivir.

También lee: Adiós Jacky Bracamontes: Televisa buscaría a exintegrante de 'Sale el Sol' para 'Netas Divinas'

En esta ocasión se trata de Lisardo, el guapo galán español nacionalizado mexicano que ha trabajado por más de 20 años en la televisora de San Ángel. Ha contado con participación en exitosos proyectos como las telenovelas como En Tierras Salvajes, La Piloto II y Rubí.

View this post on Instagram

Asimismo, el también cantante formó parte del matutino de Las Estrellas entre el 2016 y 2017, de donde salió para ser reemplazado por Paul Stanley.

También lee: Grave y sin apoyo: Actor de Televisa enfrenta mal panorama por el Covid-19

En una reciente entrevista con las cámaras de Hoy, Lisardo comentó que su plan 'B' para sobrevivir ante las pocas oportunidades de trabajo fue comenzar a vender un platillo típico de su natal Valencia, España.

Hemos echo dos, es que son paellas muy grandes, fidegua... pero bueno, lo que espero es que me salga algo (en la actuación) porque las fideguas me salen bien pero no tanto como actuar", comentó.