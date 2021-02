Tras salir de 'Exatlón', Ana Lago revela si hubo problemas por su eliminación

Ciudad de México.- Ana Lago, a horas de que se transmitiera por TV Azteca su eliminación de Exatlón, el 31 de enero, la querida atleta de 'Titanes', apareció en sus redes sociales en un en vivo de Instagram, donde le reveló a una fan si es verdad que en los rojos hubo problemas por su salida de la competencia y si en realidad estaba molesta con Zudikey Rodríguez por todo el drama antes vivido.

Lago no dejó pasar ni un día desde que se reveló su salida de la competencia, para conectarse a redes sociales y mostrar el cuarto en el que esperaba el momento poder viajar de regreso a la Ciudad de México; aprovechó para hablar con sus fans y responder algunas de sus dudas, pero no todas, pues cierta información solo la revelaría en programas.

Entre las cosas que más le cuestionaron fue cómo se sintió en su duelo de eliminación y si es que le guardaba algún tipo de rencor a Zudikey y Pato Araujo, a quienes han acusado de romper al equipo de 'Titanes'. Ella aseguró que no estaba molesta con nadie y que estaba enfocada en darlo todo en el circuito:

La querida gimnasta aseguró que se sentía sumamente cansada tanto física como mentalmente, puesto que desde el día uno en sus 22 semanas dentro de la competencia, ella lo había dado todo y siente que no se quedó con nada, confesando que estaba feliz con el resultado de su estancia en las playas del Exatlón.

Yo también ya estaba muy cansada, cansada físicamente, mentalmente, entonces dije, pues ya, lo que sea, yo voy a salir con todo, si me quedo que bueno y sino también, yo no me quede con nada estás 22 semanas, lo di todo y lo disfruté", expresó Ana.