VIDEO: Ingrid Coronado causa locura al jugar tenis con increíble atuendo deportivo

Ciudad de México.- La querida exconductora del programa Venga la Alegría, Ingrid Coronado, puso de cabeza a las redes sociales luego de compartir un video en el que se ve practicando uno de sus deporte favoritos: el tenis.

A través de su cuenta de Instagram, la expareja de Fernando del Solar se dejó ver jugando tenis al aire libre utilizando una gorra blanca y un espectacular atuendo deportivo de color negro, mismo que permitió observar a detalle su impecable anatomía.

Hace tiempo que me propuse a ir fluyendo con lo que la vida me ofrece, y cada vez me gusta más.... No venía preparada, pero si me preguntan ‘¿quieres jugar tenis?’ ¡Jalíiisimo! ¿Uds cómo pasaron el puente?¡Que tengan gran inicio de semana!”, escribió la famosa.