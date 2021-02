Al borde de la muerte, actriz de Televisa revela que necesita cirugía de corazón

Ciudad de México.- Tras varios años en el retiro por problemas de salud, Maribel Fernández, reconocido y querida actriz de Televisa, se sinceró en una entrevista con TVyNovelas, donde declaró que estuvo en varias ocasiones al borde de la muerte por sus afecciones cardíacas, algo por lo que debe de ser sometida a cirugía de corazón abierto.

La conocida 'Pelangocha' desde hace tiempo se encuentra luchando por su vida por problemas del corazón, pero debido a la crisis por Covid-19 no es posible que se realice la operación a corazón abierto que necesite, ya que se considera que es de "alto riesgo" y tendría de quedarse en el hospital por varias semanas.

Aunque sigue checándose constantemente, el área cardiológica de la ANDA en la que la canalizarían está siendo usada por los pacientes de Covid-19, por lo que al no ser de "extrema urgencia" debe de esperar para someterse al procedimiento.

Cabe mencionar que la actriz se vio en varias ocasiones en problemas muy serios y que fueron corregidos con un marcapasos, una válvula triscúspide, la cual le está fallando; y cinco stents, un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón.

Pero lo más grave hasta el momento es que tiene una lesión cardíaca debido al infarto que sufrió, la cual de vez en cuando impide que pueda respirar correctamente y eso en varias ocasiones la dejo a casi nada de perder la vida.

Entonces, esa lesión está en el corazón de arriba hasta abajo, por eso en las noches sentía que me estaba ahogando, porque no jalaba aire, por eso forzosamente tengo que operarme a corazón abierto, para que abran y me pongan una prótesis en lugar de la válvula tricúspide", dijo Maribel.