En 'Sale el Sol', Talina Fernández confiesa que pasó vergonzoso momento

Ciudad de México.- Talina Fernández, famosa y reconocida conductora de Imagen Televisión, en pleno programa en vivo de Sale el Sol reveló que se había hecho pipí durante un ataque de risa que le dio en una cena privada con un Gobernador en Puerto Escondido hace varios años atrás.

Fernández en la sección 'Trapitos al Sol', confesó a sus compañero que en una ocasión fue a cenar con varios compañeros de trabajo y un Gobernador, pero mientras esperaban a que los pasarán a una mesa se sentaron a hablar en el bar.

La conductora cuenta que todo estaba marchando muy bien, todo de maravilla, cuando una de las compañeras le hizo un comentario que la 'mato' de risa, a tal grado que terminó haciéndose pipí; sin duda una encrucijada de la que tenía que salir rápido.

Yo hice un oso horrible con un Gobernador, estábamos en Puerto Escondido, yo traía un vestido rojo de algodón, divino, entonces en el bar, listos para pasar a cenar y entonces yo no sé que me dice Macaria que me muero de la risa y me hago pipí, cómo si se me hubiera roto la fuente", relató 'La Dama del Buen Decir'.