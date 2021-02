En 'VLA', Keno Martell da detalles de su pelea con Pato Araujo en 'Exatlón'

Ciudad de México.- Después de ser eliminado del Exatlón en un duelo contra dos 'Héroes', equipo al que pertenecía, Keno Martell, se presentó en los foros de Venga la Alegría para hablar de su experiencia en el programa de TV Azteca, dando detalles de su pelea a golpes con Pato Araujo durante un partido de Exabol.

Hace varios meses en las playas de República Dominicana, los espectadores del programa fueron testigos de como Martell y Araujo llegaron a los golpes mientras disputaban un partido del Exabol, un deporte clásico del reality que es de contacto directo entre los atletas, algo como el basquetbol, futbol americano y el futbol soccer.

Martell, en su visita a Venga la Alegría el pasado martes 9 de febrero dio su versión de la historia, donde dijo que el esposo de Zudikey Rodríguez tenía tiempo dando manotazos y golpes en el juego que consideraba normal pues a veces son inevitables, pero que cuando arrancó su camiseta no lo pudo tolerar.

De igual manera confesó que poco después ambos hablaron fuera de cámara, revelando que Araujo se disculpó y que él le hizo ver que se estaba pasando y si le dio golpes era porque se los merecía de verdad ya que él es muy pacífico.

Nos tardamos unas tres o cuatro semanas para que habláramos, él se acercó fuera de cámaras y me dijo: 'No me importa lo demás, te quiero pedir una disculpa, nos calentamos', y yo le dije: 'Yo no soy así y me provocaste demasiado y que llegue a los golpes es difícil, también te los ganaste'", recordó Keno.