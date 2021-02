¿Es gay? Conductora de 'VLA' habla de más y traiciona a Cynthia al revelar esto de Carlos Rivera

Ciudad de México.- Este miércoles 10 de febrero la conductora Kristal Silva volvió a mostrar que no tiene filtros a la hora de hablar y causó revuelo luego de revelar esto de Carlos Rivera, quien es novio de su compañera Cynthia Rodríguez.

Durante esta mañana la famosa 'Margarita McKenzie' regresó al foro de Venga la Alegría para realizar un ejercicio de honestidad entre los conductores que los ayudaría a reforzar su amistad.

Las primeras en pasar a decir sus verdades frente a las cámaras fueron Kristal y la exacadémica. La primera señaló que la virtud más grande de Cynthia es ser muy divertida, mientras que ella considera que su compañera es muy auténtica.

Al momento de hablar de los defectos, Silva fue muy sincera y contó que el único defecto de Rodríguez es tener de novio a Carlos.

La exreina de belleza señaló que lo único que no le agrada de Cynthia es que tenga "un novio famoso", pues siempre se ausenta y no pueden convivir con él.

Tiene novio famoso y nunca está, no podemos salir los cuatro, no coincidimos y no está padre", dijo sorpresivamente la originaria de Tamaulipas.