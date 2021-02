Frida Sofía envía contundente mensaje a Alejandra Guzmán: "Ojalá me quiera abrazar"

Ciudad de México.- Después de que Alejandra Guzmán confesara que tiene el deseo de abrazar a su hija, Frida Sofía, y que la extraña mucho, la interprete de Ándale se mostró muy sensible ante las declaraciones de su madre, expresando que también la extraña y que la espera con los brazos abiertos cuando ella quiera hablar bien.

La hija de la famosa rockera se presentó en Un Nuevo Día, donde reveló que ella sí ama a su madre, pero se quiere más a ella, asegurando que siempre está con los brazos abiertos para recibirla y que es ella la que no se acerca para hablar ni nada, destacando que le agradece el departamento que le dio.

¿Qué quiere un abrazo no?... o algo así… Yo siempre he estado con los brazos abiertos, yo he vivido en el mismo departamento que ella me dio, gracias, muchísimas gracias por darme ese hogar que sí valoro con toda el alma… pero nunca ha ido, ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe en donde estoy… ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme", dijo conmovida en Un Nuevo Día.