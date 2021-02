Gabriel Soto afirma que quien filtró su video íntimo irá a prisión: "Esto se paga en cárcel"

Ciudad de México.- El famoso actor, Gabriel Soto, confirmó que no se ha olvidado de la filtración de su video íntimo y resaltó que sí entabló una denuncia legal contra la persona que resulte responsable de haberlo publicado.

A través de una entrevista exclusiva para el programa Primer Impacto, galán de las novelas de Televisa explicó cómo va su caso.

El prometido de la actriz rusa Irina Baeva resaltó que la persona que resulte llegará a prisión por haber violado su intimidad.

Gabriel no quiso detallar si tiene sospechas de quién pudo haber filtrado esta grabación, sin embargo, sí salió a defender su intimidad y a hacer lo que le plazca con su cuerpo.

Yo digo '¿qué tiene de malo grabarse?', o sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral, esa es la violación a la intimidad", finalizó el actor.