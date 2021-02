"La tuya": Galilea Montijo estalla en 'Hoy' y revive pleito con Laura Bozzo

Ciudad de México.- Aunque se pensaba que este pleito estaba olvidado, Galilea Montijo dejó claro que aún no se lleva nada bien con Laura Bozzo y hace unos momentos se burló en vivo de la peruana.

Resulta que el programa Hoy transmitió una entrevista en donde la actriz Carmen Salinas confiesa que no tiene planes de volver a conducir un 'talk show', pues considera que hay personas que lo harían mejor que ella.

Al finalizar esta entrevista, Galilea de inmediato intervino y recordó a modo de broma, que no tiene ninguna relación con Bozzo.

Me encanta Carmelita, pero oye, a ver, ¿tía? la tuya, no no no, a nosotros no nos la pongas", dice la originaria de Guadalajara para dejar en claro que no tolera que la relacionen con Laura.