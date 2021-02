"Me das risa": Michelle Rubalcava humilla a Gustavo Adolfo Infante por llamarlo "inepto"

Ciudad de México.- El famoso conductor Michelle Rubalcava decidió romper el silencio y responder a su excompañero Gustavo Adolfo Infante, luego de que este asegurara que fue despedido de Imagen Televisión "por inepto".

Hace algunas horas el famoso periodista de De primera mano aseguró que los ejecutivos tomaron la decisión de eliminar a 'Mich' del elenco porque consideraban que ya era incompetente para el programa.

Te podría interesar: "Es por inepto": Gustavo Adolfo Infante sobre el despido de Michelle Rubalcava

Ante esta situación, Michelle compartió un nuevo video en su canal de YouTube El Mich TV y aquí confesó que no le importa lo que diga Gustavo Adolfo, pues considera que no es un buen periodista y que se ha quedado rezagado en comparación de otros.

Si lo hubiera dicho la señora Pati Chapoy, Maxine Woodside… verdaderos periodistas pues ahí sí me siento mal, pero lo tomo de quien viene".

View this post on Instagram

Me da risa que está hablando de mí otra vez. Yo creo que necesita reproducciones en su canal", añadió.

Te podría interesar: Drama en Televisa y TV Azteca: Famoso actor se declara gay frente a Gustavo Adolfo Infante

Rubalcava aseguró que Gustavo Adolfo revivió su salida de De primera mano para atraer público a su canal, sin embargo, eso a él lo tiene sin cuidado.

Si la gente tiene hambre que coma, como dice Verónica Castro, yo les mando un beso a ustedes mi querido público, porque son ustedes los que al final del día me dan de comer, mientras yo los siga teniendo a ustedes de mi lado, no me importa nada".