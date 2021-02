Mon Laferte aborda la menstruación a través de un polémico mural que adorna las calles de Chile

Valparaíso, Chile.- La cantante chilena Mon Laferte se encuentra en el ojo del huracán debido a la creación de un mural que aborda el ciclo menstrual y el sentir de las mujeres durante este proceso biológico.

Pero más allá de haber causado polémica por la manera de representarlo, la intérprete de Tu falta de querer desagradó a las autoridades chilenas por la ubicación de este mural, el cual aseguran, fue realizado en un edificio considerado patrimonio cultural.

Lee también: Mon Laferte sueña por un dueto con Paquita la del Barrio, quien dice no conocerla

A través de su cuenta de Instagram, la cantautora presumió esta obra a la que llamó 'Día Uno' ala cual plasma los estados de ánimo y el dolor que atraviesan las. Mujeres al momento de tener su periodo.

Cuando yo era chiquitita me desmayaba de dolor. Justo ese día del mural me tocó mi ciclo y estaba en mi día uno, me dolía todo", destacó en la publicación.