"No ma... quedó marca": A conductora de Televisa le dan tremendo golpazo al aire

Ciudad de México.- Nuevamente el público del programa nocturno, Me Caigo de Risa, fue testigo del tremendo golpazo que Mariazel, una de las queridas conductoras de Televisa, recibió al aire por uno de sus compañeros con una tabla de manera en sus glúteos, algo que exhibió el dejaría una marca.

'La Familia Disfuncional' una vez más provocó miles de carcajadas por medio del dolor, pues Ricardo Margaleff le dio a Mariazel un golpe que la hizo ver hasta estrellas del dolor, en la sección del programa nocturno, 'La Venganza es Dulce', con una tabla de madera.

Una de las cosas que caracterizan a Me Caigo de Risa son sus segmentos de improvisación y sus retos que muy a menudo terminan en dolor físico para los conductores y muchas risas para el público, como sucede con la nueva sección en la que el ganador elige castigos para sus compañeros.

El pasado martes 9 de febrero, se transmitió el momento en el que Margaleff ganó en una de las preguntas, eligiendo a Mariazel para que recibiera el castigo de ser golpeada por él con la tabla en sus glúteos, momento en el que ella le dijo que "no manches", pues sabía que le dejaría "marca", advirtiéndole que ellos le explicarían a su marido.

No manches, eso me va a dejar marca, le van a tener que explicar a mi marido", dijo antes de recibir el golpe. "¡Ay! No manches, con esto sí quedó marca", expresó la conductora mientras veía la repetición.