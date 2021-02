¿Todo bien en casa? Christian Estrada revela que estaría con Ferka para "no aburrirse"

Ciudad de México.- Luego de que la pareja conformada por María Fernanda Quiroz, mejor conocida como 'Ferka' y el modelo estadounidense Christian Estrada anunciaran su embarazo, las redes los mantienen en el ojo del huracán.

Recientemente Estrada ha desatado polémica al compartir una serie de videos en sus redes sociales donde al parecer podría enviar mensajes subliminales a Ferka, pero con un nivel grotesco y poco caballeroso, lo cual incluso lo ha llevado a ganarse cachetadas de parte de la actriz.

Hace unas horas, el exnovio de Frida Sofía publicó en sus historias de Instagram un video corto donde aparecía como todo un rey recostado en el sofá del departamento que comparte con su pareja; mientras leía cómodamente un libro se escucha la voz femenina ofreciendo palomitas, ella dijo: "¿te sirvo?"

No me sirves pa' mucho, pero de perdida no me aburro", responde Christian en el video.