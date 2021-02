VIDEO: Galilea Montijo confiesa cómo consentirá a su esposo en el Día de San Valentín

Ciudad de México.- El Día de San Valentín se encuentra ya prácticamente a la vuelta de la esquina, algunos famosos han contado como es que planean pasar este 14 de febrero junto a sus parejas.

En esta ocasión, fue el turno de la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, quien contó en su reciente encuentro con los medios, que consentiría a su marido, aunque no tiene mucho planeado aún.

Entre otras cosas, los reporteros le preguntaron si ella estaría interesada en algún momento incursionar en el mundo de la política, tal como muchos famosos lo han estado haciendo en este 2021.

Aunque se creyó que si lo haría, Gali fue tajante con su respuesta al decir que ella no sabe nada de este mundo ajeno al suyo y que es algo que prefiere dejárselo a su esposo, quine si tiene una carrera en esta área.

No yo safo, safo, safo, safo, a eso se dedica mi marido y yo no tengo nada que ver, no sé de política, no me interesa, no habló de política, no me interesa", dijo la presentadora de televisión.