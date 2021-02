Conductora de 'VLA' destroza a Curvy por denunciar censura de TikTok: "No es gordofobia"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora y modelo Zelma Cherem, quien es mejor conocida como Curvy, logró apoderarse de la atención en las redes sociales al alzar la voz y acusar a TikTok de racista.

Hace algunas horas la exparticipante de Survivor México utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que TikTok le bajó una fotografía en donde ella aparece posando de cabeza mientras deja ver sus imperfecciones y celutitis.

Curvy alegó que la instantánea en cuestión no rompía con las normas de esta plataforma y resaltó que dentro de esta red se observan imágenes que dejan mucho menos a la imaginación, pero que no las bajan porque son de personas delgadas.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, y Cuvy contó que está pensando en dejar de usar TikTok pues asegura que se trata de gordofobia.

Ahí salen los chavos y las chavas enseñando lo que quieren, pero como son delgadas, eso no es violencia ni desnudez.. no me parece correcto lo que la aplicación está diciendo".