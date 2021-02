'El Mimoso' da la cara y defiende a Vicente Fernández: "No me vengan con cosas del pasado"

Ciudad de México.- Luis Antonio López, reconocido en el medio artístico como 'El Mimoso', salió en defensa de Don Vicente Fernández, tras las acusaciones de acoso y abuso por parte de algunas seguidoras y la cantante Lupita Castro​.

El exintegrante de Banda El Recodo aseguró en una entrevista que brindó para el programa Sale el Sol que más allá de lo que se pueda decir del padre de Alejandro Fernández, los medios de comunicación son culpables de que solo se hable de lo malo de los artistas.

"Si se fijan ustedes, la mayor parte de las noticias que hay ahorita, en la actualidad, todo es negativo, o sea, las noticias que más impactan son las noticias que se meten más en la vida privada del artista, de la actriz, o de cualquier persona", refirió el cantante que hace muy pocos días se vio en un escándalo.

Inmediatamente después, el intérprete puso como ejemplo el caso del 'Charro de Huentitán' y señaló: "ahí está Don Vicente Fernández, o sea perdóname, pero es un gran señorón que yo siempre voy a admirar, siempre voy a respetar su legado, o sea, no me vengan con cosas del pasado ¡por favor!".

Finalmente, el artista se refirió a la controversia que él enfrenta tras ser señalado por aparentemente no querer reconocer a una supuesta hija que procreó.

Estoy sorprendido cómo de la noche a la mañana quieren manchar una imagen que durante tantos años he llevado de una manera respetuosa. (…) Si yo fuera una persona mala, hasta le prohibiera a la televisión que usaran mi imagen, porque están usando mi imagen y yo no he firmado para que saquen mi imagen". concluyó.