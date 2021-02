¡Estalló contra su suegro! Novio de Britney Spears la defiende su padre: "Es un idio..."

Estados Unidos.- Desde 2008, existe un acuerdo legal que le impide a Britney Spears gestionar su vida y sus finanzas, por lo que surgió Free Britney, un movimiento que exige su libertad y que explotó esta semana cuando el novio de la cantante rompió el silencio.

Y es que Sam Asghari criticó al padre de su novia, Jamie Spears, por controlar su relación con la 'Princesa del pop'. Llamó la atención la brutal honestidad del modelo, pues no escatimó en sus palabras, publicadas en una historia de Instagram.

Ahora es importante para la gente entender que tengo cero respeto para alguien intentando controlar nuestra relación y constantemente lanzando obstáculos en nuestro camino. En mi opinión, Jamie es un completo imbécil. No entraré en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero al mismo tiempo, no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad", externó en una historia de Instagram.