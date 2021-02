Fin a los rumores: Tras rechazar a Televisa, José Ron revela si dejará de actuar

Ciudad de México.- Se ha dicho mucho sobre que José Ron podría dejar definitivamente la actuación para dedicarse de lleno a la música y recientemente el querido galán de novelas salió a aclarar estos rumores.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, el intérprete originario de Jalisco comentó que se encuentra muy feliz de que los productores de Premios Lo Nuestro lo hayan elegido para conducir la gala de este año.

Asimismo, Ron comentó que no es verdad que vaya a dejar la actuación muy pronto para poner más empeño a su faceta musical.

José aseguró que actuar es una de sus grandes pasiones, por ello no tiene pensado renunciar a la pantalla chica.

No, porque me gusta mucho también la actuación, entonces no podría ni dedicarme solamente a la música ni solamente a la actuación, creo que las dos cosas son de mis pasiones", contó.