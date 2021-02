Gustavo Adolfo insulta en vivo de 'DPM' a abogado de Laura Zapata: "Maleducado"

Ciudad de México.- Nuevamente el famoso periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, da de que hablar, pues en pleno programa en vivo de De Primera Mano perdió los estribos e insultó al abogado de Laura Zapata mientras hablaban del proceso legal por las lesiones de Doña Eva Mange, por lo que lo tachó de "maleducado".

Gustavo Adolfo la tarde del pasado miércoles 10 de febrero estaba hablando con el licenciado Carlos Cuenca respecto a los gastos del asilo, algo que el abogado no quiso adentrarse pues desconocía los términos en los que estaban Thalía y Zapata, por lo que el periodista le dijo que cómo era posible que no estuviera enterado de lo que sucedía.

Cuenca tratando de conservar la calma le explicó que sabía que ambas pagaban pero desconocía el porcentaje que aportaba cada quien y que era algo que no tenía que saber, pues él estaba para buscar justicia ante el cruel acto que cometieron al dejar que las heridas llegaran a tal grave estado.

Después de la respuesta del licenciado, Infante dijo que estaba muy "alteradito" y que la gente o él entendía de lo que estaba hablando, señalando que no creía que el podría ayudar a Laura con esa actitud, a lo que Carlos simplemente le dijo que estaba tratando de abordar las cosas de una forma legal como le corresponde y no con interpretaciones o chismes como él.

Como no nos entendemos entre los dogmas… yo a usted no le entiendo y yo creo que la gente no lo entendemos, yo creo que difícilmente usted va a ayudar a Laura Zapata con esa actitud", dijo Gustavo molesto. "Y yo creo que usted difícilmente va a decir la verdad porque hace muchas interpretaciones", se defendió el abogado de Laura.