¿Habrá reconciliación? En su regreso a la televisión Bárbara Mori trabajará con su exnovio

Bárbara Mori regresó a la televisión gracias a La Negociadora, una serie policiaca producida nada más y nada menos que por el actor Manolo Cardona. su exnovio.

Sí, tras poco más de 5 años de ausencia en la pantalla chica, la actriz dará vida a ‘Eugenia Velazco’, una abogada criminalista que tiene el talento de ver el lado humano de los delincuentes.

Los primeros tres de los doce capítulos de de la serie se estrenarán este 11 de febrero en las plataformas Claro Video y Pantaya. Luego, cada jueves serán lanzados tres nuevos episodios.

Por su parte, Manolo Cardona, con quien Mori tuvo un romance del año 2003 al 2005, señaló que el vínculo sentimental que tuvieron en el pasado no incidió en que ella aceptara protagonizar el proyecto.

No tuvo nada que ver, Bárbara es una mujer muy profesional; si no hubiera visto el potencial que tenía la serie, no hubiera aceptado", destacó. En suma, dijo, ahora son grandes amigos.