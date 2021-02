Julio César Chávez preocupado por los nietos de 'Cantinflas' tras su rehabilitación

Ciudad de México.- Varios famosos como el actor Rafael Amaya, dos nietos del fallecido Mario Moreno 'Cantinflas' y un nieto del sinaloense Pedro Infante han pasado por la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez y han mostrado mejoría, sin embargo algunos han dejado de asistir a sus pláticas.

Chávez tiene una clínica de rehabilitación en Culiacán, Sinaloa y mencionó que Gabriel Moreno Bernat y su hermana Marissa fueron atendidos en su institución pero tras su salida no regresaron a la retroalimentación y teme que puedan volver a caer en sus vicios.

Ya no he hablado con ellos y ojalá no recaigan, de hecho me dijeron que andan cascabeleando y los que van muy bien son un hijo de Pedro Infante Jr. quien próximamente dará su testimonio, también Rafael Amaya, quien ya fue dado de alta", dijo Julio.