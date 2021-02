La 'Reina de las Demandas': Meghan Markle gana otra batalla legal contra medios

Estados Unidos.- Meghan Markle no pudo convertirse en la líder de la Corona en Reino Unido, pero sí la 'Reina de las Demandas', pues de las tres acciones legales que impartió contra medios británicos, dos ya las ganó este 2021, sin contar la que interpuso su marido, el Príncipe Harry, por su cuenta en agosto del 2020.

Cómo se sabe el pasado 2020, los duques de Sussex acumularon cuatro demandas, dos contra Associated Newspapers, una por las dos notas en las que revelan fragmentos de la carta que Meghan escribió para su padre, Thomas Markle, la otra por la nota de Harry y su distanciamiento con los Royal Marines, la tercera fue dirigida en conjunto en contra de The Sun y el Daily Mirror por supuestamente haber intervenido sus mensajes de voz de sus teléfonos celulares y otra contra un paparazzi, del que no se sabe su nombre aún, por haber tomado una foto de Archie en su casa de Los Ángeles, a la cuál llegó al acuerdo, antes de cambiarse a Montecitos, interpuesta en California.

Podría interesarte: Equipo de la Reina Isabel II niega 'desaparecer' a Meghan Markle de la Corona

Hasta el momento la pareja británica ya tiene tres fallos a favor, pues el pasado 3 de febrero se reveló que el nieto de la Reina Isabel II triunfó en su batalla contra Associated Newspapers por difamación, mientras que Markle ganó en contra del paparazzi que tomó una foto de Archie en su casa de Los Ángeles y ahora la del editor de The Mail On Sunday y MailOnline por la carta.

Después de que la duquesa de Sussex interpusiera su demanda a inicios del 2019 alegando uso indebido de información privada, infracción de derechos de autor y violación de la Ley de Protección de Datos en cinco artículos publicados en febrero de 2019 por haber publicado fragmentos de la carta que le escribió a su padre en el 2018.

Podría interesarte: Reina Isabel II decida: Continúa con el 'castigo' del Príncipe Harry y Meghan Markle

Ante esto la defensa argumentaba que no tenía perspectivas para defender sus reclamos, exponiendo que supuestamente el documento había estado en manos de su representante y de cinco amigos, por lo que los abogados de la duquesa de Sussex pidieron al Tribunal Superior que otorgue un "juicio sumario", para resolver el caso sin un juicio.

Tras varios meses de presentar pruebas y de varios baches para conseguir dicha petición, el Juez Warby este jueves 11 de febrero otorgó el permiso a Meghan, destacando que la esposa de Harry tiene la razón en su queja de uso indebido de su privacidad.

Podría interesarte: Príncipe Carlos bloquearía más que las cuentas del Príncipe Harry y Meghan Markle

El demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta permanecería privado. Los artículos de Mail interfirieron con esa expectativa razonable. La única justificación sustentable para tal interferencia era corregir algunas inexactitudes sobre la carta", dice el artículo publicado por People.

La conclusión ineludible es que, salvo en la medida muy limitada que he identificado, las revelaciones hechas no eran un medio necesario o proporcionado para cumplir ese propósito. En su mayor parte, no cumplieron ese propósito en absoluto. Tomadas en conjunto, las revelaciones fueron manifiestamente excesivas y, por lo tanto, ilegales", dando así el fallo a favor de Markle.

Podría interesarte: Príncipe Harry dejaría a Meghan Markle y a su hijo Archie por esta razón

Fuente: Mirror