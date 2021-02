¡Le llegó la crisis! Desalojan a cantante por no pagar la renta: "No tengo ni un jabón"

Ciudad de México.- La crisis generada por la pandemia ha impedido que muchas personas tengan la posibilidad de solventar sus gastos para subsistir, como la renta del lugar donde viven. Tal es el caso un cantante que fue desalojado a la fuerza del inmueble que habitaba.

A través de redes sociales circula el video de un cantante que denuncia cómo, con armas y a la fuerza, lo desalojaron de la casa que habitaba, dejándolo con solo lo que traía puesto.

Lee también: Lolita Cortés es traicionada por Paco Lalas; la dejaría desahuciada y en la ruina total

Se trata del cantante Daniel Derio, un artista argentino que desde hace muchos años radica en CDMX intentando consagrarse en la música y quien, pese a todos sus esfuerzos por vivir tranquilamente en México, hace unos días, Daniel Derio vivió una pesadilla al ser desalojado de su casa, impidiéndole sacar sus pertenencias y mascotas.

Hace 10 años, cobró notoriedad al presentar su versión de Él me mintió, éxito de Amanda Miguel, pero convertido en un himno de la comunidad gay bajo el título Y me mintió.

En plena pandemia, la crisis ha impedido a muchas personas pagar la renta de los inmuebles que habitan, como a este cantante que lo desalojaron a la fuerza uD83DuDE1Fhttps://t.co/tHDFReQUI9 — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) February 10, 2021

"El 4 de febrero me despojaron de mi casa, la que estaba rentando. Lo peor de todo es que se quedaron mi ropa, mis muebles, me sacaron con pistolas a mí, a mis empleados, a mi representante. Se quedaron todos mis animales adentro, muchos animales rescatados que tengo", dijo en un video donde se le nota muy consternado.

"No podemos entrar a la casa, son unos rufianes, se hicieron pasar por algo de Código Águila. Tengan cuidado, porque no todo es cierto. Me trataron de engañar, tiraron la puerta", relató en el video publicado en su Instagram.

También te podría interesar: ¿De TV Azteca a la ruina? Exconductor de 'Enamorándonos' es destrozado por esto

Aseguró que dentro del inmueble se quedó su disco duro con su música. "No tengo ni siquiera un jabón, pude sacar mi pasaporte y lo que traía puesto", comentó.

Sin embargo, en su misma publicación una persona comentó más detalles de lo ocurrido. En la contratante versión, el desalojo se dio porque el cantante no pagó la renta durante dos años.

"A él lo desalojaron por qué dejó de pagar 2 años de renta. Además llora por los animales y no dice que es un asesino, mata animales para sus obras de santería", lo acusó un hombre.

"Este señor es un defraudador, ya está quemado en las inmobiliarias por qué no es la primera vez que hace esto de no pagar y se llega al desalojo, fuera de eso mata animales para sus obras con los santos. Yo tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo, y tengo fotos que enviaron los vecinos con pruebas de cómo mata animales", acusaron a Daniel Derio, quien no se pronunció al respecto de esos alegatos.

Fuente: TV y Novelas e Instagram @danielderio