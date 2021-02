¡Se defiende! Fernando Colunga da la cara tras las fuertes acusaciones de Gabriel Varela

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, el productor Gabriel Varela reveló a los televidentes la mala experiencia que vivió al trabajar con el actor Fernando Colunga.

Tras lo sucedido el galán de telenovelas salió a dar la cara y defenderse a través del conductor de mencionado programa, Gustavo Adolfo Infante, a quien contactó el día de ayer para solicitarle su derecho a réplica y platicar su versión.

Según el conductor titular del programa De primera mano, el actor le habló por teléfono para agradecerle los halagos que ha recibido de su parte en torno a su profesionalismo durante su trayectoria actoral. Y aprovechó para desmentir a Gabriel Varela.

Además, Fernando Colunga reveló que él puso dinero de su bolsillo para que montaran la escenografía en el teatro y así todo el elenco pudiera ensayar y trazar los movimientos de las escenas.

Recordemos que el pasado fin de semana, Gabriel Varela declaró que "de verdad, me hizo la vida muy imposible (Fernando Colunga) porque me exigía cosas que yo no podía cumplirle, me la pasé como nunca en mi vida con ningún actor, y mira que he trabajo con todos".

