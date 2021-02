Sergio Goyri habla en 'Hoy' de sus ataques a Yalitza Aparicio: "Son tonterías"

Ciudad de México.- Sergio Goyri, famoso y polémico actor de Televisa, después de su escándalo por decirle "pin... india" a Yalitza Aparicio, ahora dio una entrevista en exclusiva para el programa Hoy en la cual dijo que los comentarios que le hicieron eran unas "tonterías" y no hablaría del tema.

Como se sabe, el actor hace mucho tachó a la actriz de ser una "india", por lo que no entendía su furor con ella, lo que provocó miles de ataques de los fans de Aparicio y de él en sus redes sociales

Goyri dejó en claro que no quería hablar mucho del tema, pues eran unas "tonterías" que se salió de proporción por culpa de las personas en redes sociales que escribían cosas sin sentido y que atacaban sin razón a las personas por sus opiniones.

Yo no hago comentarios, yo no me desgasto en cosas que son tonterías, ahorita ya en redes hay gente muy padre, muy respetable, que escribe cosas padres, y hay gente que verdaderamente que saca unas cosas que bueno...", expresó el actor.