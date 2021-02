Vicente Fernández Jr. sale a dar la cara por su padre y se va en contra de Lupita Castro

Ciudad de México.- El nombre de Vicente Fernández sigue en medio de la controversia luego de que la cantante Lupita Castro lo denunciara públicamente por presunto abuso sexual, esto cuando ella tenía la edad de 17 años de edad.

A pesar de que 'El Charro de Huentitán' no se ha pronunciado al respecto de estos señalamientos en su contra, su hijo Vicente Fernández Jr. decidió nuevamente salir a dar la cara por su padre y ofrecer su opinión al respecto.

Fue a través del programa radiofónico Todo para la mujer, que el hijo de Don Chente le pidió a Lupita Castro dejar de usar las redes sociales y llevar su denuncia ante las autoridades correspondientes.

"Me dijo que él ya no va a dar declaraciones, que todo se tiene que emitir de manera directa en los juzgados y que si esta cantante lo único que podría decir -y no de manera pública- es que vaya e interponga su denuncia ante una autoridad judicial", manifestó Fernández Jr. ante el nuevo escándalo de su padre.

Como se recordará, Castro ha confesado a través de diversas entrevistas que el intérprete de Mujeres Divinas, siendo Fernández más de 20 mayor que ella, la llevó a cenar y le propuso beber una copa, poco después se sintió mareada y él la llevó al sillón para abusar de ella.

