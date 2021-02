¿Bebé en camino? Carmen Muñoz confiesa que desea tener otro hijo con su pareja

Ciudad de México.- La famosa presentadora de Al Extremo, Carmen Muñoz, aseguró estar muy feliz al lado de su familia que, así como ella y su esposo Juan Ángel Esparza, desean tener otro hijo aparte de su hija, Cosette.

Quisieran darle amor ellos tres a un integrante más. Muñoz comentó que siempre se vio reflejada con un hijo y cuando se enteró del embarazo de su pequeña, le dio gracias a Dios por su gran bendición.

Carmen contó que a pesar que su hija no hace mención de tener un hermano, está muy segura que le encantaría tenerlo. Aunque Muñoz y Esparza no están casados, llevan alrededor de más de dos décadas juntos y desean que la familia crezca.

Si Dios nos lo manda seríamos los más felices, pero si no llega estamos más que hechos y completos", expuso la conductora en entrevista con Venga la Alegría.

Carmen aseguró que no necesitan un papel que confirma que estén casados pues no se refleja con el vestido de blanco puesto, solo porque no esté comprometida, no significa que eso le quitará el sueño de ser feliz con su pareja e hija. En caso de no tener un hijo propio, están más que dispuestos a adoptar.

Nosotros decidimos estar en pareja, formar una familia, comprometernos y no nos ha hecho falta tener un papel o el casarnos. Yo no me imagino vestida de blanco, yo no me voy a casar y no es algo que me quite el sueño, tenemos un compromiso y queremos estar porque queremos estar", reveló.

Fuente: TV Notas