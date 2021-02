Conductora de TV Azteca exhibe a Paulina Mercado en 'Sale el Sol' y así reacciona

Ciudad de México.- Una famosa conductora de TV Azteca la mañana de este viernes se presentó en vivo de Sale el Sol, donde sin tapujos ni reparo alguno exhibió a Paulina Mercado, presentadora de Imagen Televisión, quien sorprendió con su inesperada reacción a las declaraciones.

Ana María Alvarado invitó a Shanik Aspe para la sección del matutino, 'Trapitos al Sol', donde ella no tuvo reparo en confesar cosas sobre su cercana amistad, como la ocasión en la que causó la molestia de su amiga por decirle que enseñaba de más en sus fotografías.

Podría interesarte: ¿Se va a Televisa? Conductora de 'Sale el Sol' tendría proyecto lejos de Imagen Televisión

Aspe en vivo dijo que cuando la conoció le pareció alguien muy amable, muy guapa, pero que tenía una galería bastante subida de tono y no debería de ser así ya que tenía dos hijos, a lo que ella le respondió molesta.

Shanik me hablaba y me decía: 'A ver, tienes dos hijos, en buena onda, tus fotos están subidas de todo, no tienes porque andar enseñando', y yo ardidisima: 'A ver Shanik ¿y tu qué opinas de está? Tú estás peor', y me decía: 'Sí, pero yo estoy en la playa, es un contexto distinto'", relató la conductora.