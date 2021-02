Drama en Telemundo: Integrantes de 'Suelta la Sopa' tienen tremenda pelea en vivo

Ciudad de México.- Hace un par de días el conductor Lucho Borrego y el reportero Álex Rodríguez tuvieron tremenda pelea durante la transmisión del programa Suelta la Sopa, del cual forman parte.

Resulta que Rodríguez acudió al foro de esta emisión de Telemundo para enfrentar al presentador y reclamarle por menospreciar la investigación que ha hecho sobre el caso de fraude del empresario Larry Ramos.

El reportero le reclamó a su compañero por salir en defensa de Ninel Conde, quien le señaló que Álex había hecho una "telenovela a costillas de su relación", pues él ha destapado las supuestas estafas que cometió Larry.

Mira Lucho, yo ayer me sentí decepcionado contigo, aprovechaste para tirar por los suelos el trabajo que he hecho durante mucho tiempo. Tú sabes que yo no he mentido, que Larry Ramos va a ir a la cárcel porque así lo dice el FBI", dijo el periodista.