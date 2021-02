¿En la ruina total? Viuda de José Ángel García asegura que su marido no dejó herencia alguna

Ciudad de México.- En unos cuantos días, El famoso actor y director, José Ángel García, cumplirá su primer mes de haber fallecido, sin embargo, ahora su joven viuda, Bella de la Vega, reveló que su esposo no le dejó herencia alguna.

Según la actriz, en entrevista para Sale el Sol, tampoco hubo un testamento escrito, debido a que él no tenía bienes materiales a su nombre, no obstante, agradeció que no dejara problemas económicos.

El padre del reconocido actor, Gael García Bernal, murió el pasado 22 de enero, a los 62 años de edad, a causa de una fibrosis pulmonar que padecía desde hace varios años.

No hay testamento, no hay nada, José vino a vivir aquí a mi casa; y esta es mi casa y es la casa de José Ángel, pero yo la compré antes de conocer a José Ángel. Gracias ‘Dios’ no dejó deudas, pero tampoco dejó bienes", reveló Bella de la Vega.

Pese a todo, Bella aseguró no importarle que su fallecido esposo no dejara nada tras su partida, debido a que ella atesoró aún más lo sentimental y los buenos recuerdos que quedaron.

Dejó todo su amor y su cariño, su confianza, todo su legado, para mí lo que me dejó a mí, es haber estado con él y haber sido feliz con él", dijo.

He estado haciendo un recuento de toda nuestra relación que fue entre comillas no muy larga, pero muy intensa, una relación muy bonita, entrañable, es ese tipo de amores que llevas contigo para el resto de tu vida", mencionó.

Por otra parte, habló sobre donde están los restos de José Ángel, revelando que sus cenizas se encuentran descansando en su casa.

Lo describo como debe de describirse un amor intenso, con pasión, mucha pasión… yo lo que le digo es que lo amo y que lo voy a amar toda la vida, y que su corazón siempre va a vivir en mí", contó.

