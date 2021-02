¡Está arrepentido! Justin Timberlake implora el perdón de Britney Spears públicamente

Estados Unidos.- Tras 19 años de haberla culpado públicamente de su ruptura y usar su depresión para promover su música, este viernes, el cantante Justin Timberlake se disculpó con su exnovia Britney Spears a través de sus redes sociales.

Fue por medio de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde también aprovechó para disculparse con Janet Jackson, a quien hace 17 años le arrancó la blusa para exponer su pecho durante el espectáculo que ofrecieron en el Super Bowl 2004. Aunque al principio dijeron que se trató de un accidente, luego fue incluida en la lista negra y su carrera si disparó.

Quiero específicamente disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé", dijo Timberlake en su largo mensaje.

La disculpa de Timberlake se produce después de que lo etiquetaron en publicaciones en las redes sociales sobre Spears y la campaña para liberarla de la tutela de su padre. Se ha destacado recientemente en un documental, Framing Britney Spears, que revela cómo Spears, según sus fans, ha sido explotada por los hombres de su vida.

Los fanáticos dicen que Timberlake es uno de ellos. Él y Spears salieron desde 1999 hasta 2002 después de conocerse en The Mickey Mouse Club y fueron un icónico dúo de estrellas. Se separaron abruptamente y pronto surgieron rumores de que ella lo había engañado.

La carrera del artista se disparó. Se promocionaron álbumes y canciones bajo la narrativa de que Spears le rompió el corazón. En el video musical de su éxito de 2002, Cry Me A River, incluso usó un parecido a Britney. Britney fue vilipendiada por su ruptura.

En una entrevista de 2002 con Diane Sawyer, Sawyer preguntó: "Él salió a la televisión y dijo que le rompiste el corazón, hiciste algo que le causó tanto dolor. ¿Qué hiciste?"

Britney, entonces de 21 años, respondió: "Las dos somos muy jóvenes. Esperaba que sucediera. Siempre lo amaré. Todo el mundo tiene un lado de su historia y para hacerlos sentir de cierta manera, hacer que se sientan, ya sabes ... No digo que esté equivocado y tampoco digo que tenga razón".

Cry Me A River fue considerada su canción sobre su ruptura; la letra incluye: "No tienes que decir lo que hiciste. Ya lo sé, me enteré por él... me dijiste que me amabas ¿por qué me dejaste solo? ahora es tu turno de llorar".

Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad por mis propios errores en todo esto, así como ser parte de un mundo que eleva y apoya. Me preocupo profundamente por el bienestar de las personas que amo y he amado. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor". Dijo el actor.

Fuente: Daily Mail