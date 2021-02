Exconductora de TV Azteca pierde su esposo en pleno aniversario: "¿Por qué te fuiste?"

Ciudad de México.- Hace unos momentos la exconductora de Al Extremo, Gaby Crassus, empleó sus redes sociales para escribir un desgarrador mensaje para despedirse de esposo, el actor Rodrigo Mejía.

Esta mañana trascendió que el intérprete de Televisa había perdido la batalla contra el Covid-19 y que había dejado de existir; sin embargo, la situación se complicó aún más pues también falleció su padre don Salvador Mejía.

Te podría interesar: Tragedia en Televisa: Productor revela que padre de Rodrigo Mejía también murió

Esta tarde Gaby, quien trabajó por 10 años en TV Azteca, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía en la que aparece al lado de su fallecido esposo y dedicarle un emotivo adiós.

Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... ¿Amor de mi vida por qué te fuiste tan pronto?", escribió.