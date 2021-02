Julián Gil accede a que su hijo llame "papá" a cualquier novio de Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Después de librar con éxito su positivo a Covid-19, Julián Gil sigue disfrutado de su regreso a los foros de televisión y durante su encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa, el actor fue cuestionado por la posibilidad de encontrarse con su ex Marjorie de Sousa en ese lugar, además de la idea de que su hijo Matías le diga "papá" al novio de la venezolana.

Sin hablar de sus diferencias con la madre de su hijo, Julián apoyo la idea de que su ex vuelva a participar en algún melodrama. "Yo estaría feliz de que ella pueda volver a trabajar, creo que está en todo su derecho, ella tiene gente que la quiere mucho, y estaría padre que también empiece a trabajar".

Pero su postura cambió radicalmente al escuchar la pregunta sobre si estaría dispuesto a trabajar con ella en un mismo

proyecto. "No, no creo, no me sentiría cómodo, han pasado cosas", señaló. El actor también aprovechó el momento para reiterar su disposición de convivir con su hijo Matías, destacando que ahora no hay un juez, ni abogada que le impida a su expareja dejarle ver al niño.

Al escuchar los comentarios con respecto a que su hijo podría decirle padre a Vicente Uribe, pareja de Marjorie, el actor explicó: "Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud mental y personal. ¿Qué es lo más importante para un niño? Que tenga la figura paterna y que tenga la figura materna", destacó.

Todos estamos conscientes y sabemos que la figura paterna que soy yo, no puede estar porque me borraron del mapa, o sea, la mamá de Matías decidió borrar a papá. Si yo Julián Gil no puedo estar presente en su vida, por los motivos que ustedes saben, ¿Por qué le vamos a privar al niño que tenga una figura paterna?", señaló.

Mientras que se mostró totalmente de acuerdo con que el que sea, que esté en la vida de Marjorie, el niño le diga papá, puesto que no se lo podrá decir a él por ser ajeno al niño, ya que se le ve como una persona ajena, así que reiteró su permiso con un, "si él va a estar presente en su vida y va a ser la figura paterna, adelante".

Por otro lado, Julián confesó que sigue combatiendo los estragos de su contagio de coronavirus, por lo que ahora sigue cuidándose y recibiendo atención médica.