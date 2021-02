Julián Gil cuenta cómo fue que vivió su contagio de Covid-19; Juan Osorio le fue de gran apoyo

Ciudad de México.- Tal como bien se supo, hace unas semanas, el famoso galán de telenovelas, Julián Gil, padeció de la mortal enfermedad viral, Covid-19, la cual le hizo pasar terribles momentos por los graves síntomas que presentó.

No obstante, el actor consiguió la ayuda necesaria para salir adelante, pues en su reciente encuentro con los medios, mencionó que el productor, Juan Osorio, fue su gran apoyo durante este proceso.

Según contó Julián, los primeros días fueron bastante duros, pues por la mente le pasaron miles de cosas que lo hicieron pensar sobre la vida, su familia y trabajo.

Sin embargo, el artista mencionó que dado a sus padecimientos fue en búsqueda de un hospital para que fuese atendido, pero solo dio con negativas, cosa que lo hizo preocuparse a un más, en su desespero llamó a Osorio, quien, más allá de darle una solución, le dio una mano.

Cuando estaba saliendo del hospital, que no podía entrar, cuando estaba fuera del hospital, de la ambulancia llamé a Juan, yo no lo quería asustar porque el venía saliendo de eso y le digo, 'Juan estoy afuera del hospital y no me dejan entrar, no hay cama que hago'".