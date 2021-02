Los horóscopos de Mhoni Vidente hoy viernes 12 de febrero de 2021

Ciudad de México.- La pitonisa cubana-mexicana Mhoni Vidente trae para ti sus mejores predicciones sobre lo que te deparan los astros para este viernes 12 de febrero de 2021 en sus horóscopos. Entérate como te irá en el amor, la salud y en el dinero.

Aries: Los celos jugarán un importante papel en su vida amorosa. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Cuide la relación con su jefe. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Tauro: Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Si le proponen jugar a la lotería, no diga que no. Nebulosa en el ambiente laboral. Si lleva lentillas, no abuse de ellas.

Géminis: Valorará la compañía de sus amigos. Revise su economía, controle un poco los gastos. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

Cáncer: Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz, disfrútelo. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Retome algún antiguo proyecto profesional. Sus dolores pueden ser cosa del tiempo.

Leo: Llega la serenidad a su complicada relación. Aumentan sus ahorros; el número 8 puede darle suerte. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Ahora puede desechar el hábito, poco saludable, del tabaco.

Virgo: Sentirá el amor de su pareja como en tiempos pasados. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. Utilice esos contactos para cambiar de trabajo. Cuide su cuerpo de forma especial.

Libra: Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Cuide sus inversiones y el resto de temas económicos. No se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo. Le conviene hacerse un chequeo médico.

Escorpio: Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Por fin podrá salir a comprarse todo a lo que ha echado el ojo. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

Sagitario: Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Cuide de su economía y no haga tantos préstamos. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

Capricornio: Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Tendrá que hacer encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas. El trabajo está siendo muy absorbente, intente parar. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Acuario: Sea más comunicativo con la persona amada. Una mejora económica hace que se tranquilice. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Trasnoche menos y se encontrará mejor.

Piscis: Tenga o no pareja en estos momentos, se divertirá mucho. Su economía va muy bien. Ordene sus asuntos laborales. Es conveniente que consuma más cantidad de agua.

Fuente: YouTube