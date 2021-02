Pedro Sola 'destroza' a ' De Pisa y Corre' tras salida de Nacho Lozano: "No me gusta"

Ciudad de México.- Después de que Nacho Lozano se despidiera del público ante su salida De Pisa y Corre, a través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola, famoso y querido conductor de Ventaneando, no dudó en 'destrozar' al programa señalando que no le gustaba y lo veía por él.

La mañana de este viernes 12 de febrero, Lozano se presentó por última vez en los foros del programa antes mencionado, por lo que decidió dejarle a sus fieles fans un mensaje en el que les agradece el que estuvieran acompañándolo en todo momento.

Después de que el famoso conductor se despidiera con el emotivo mensaje, Sola le comentó que se iba a extrañar su presencia en De Pisa y Corre y que no había nada que hacer más que resignarse a aceptarlo y continuar con la vida buscando mejores oportunidades.

Sin embargo, llamó mucho la atención que le dijo que extrañaría verlo en el programa, aunque no le gustaba su estilo de formato estadounidense con el habla en español, destacando que solo le gustaba Caso Cerrado de la Dra. Polo, por lo que fue muy criticado.

Ni modo, que hacemos, lo veremos en otro lado, aunque la tele gringa en español no me gusta, solo Caso Cerrado con la Dra Polo, ojalá y usted no pierda su esencia", le escribió el conductor.